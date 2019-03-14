0553 313 94 23

Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı

Konya'nın Meram ilçesinde evlenme isteklerine karşı çıktığı için kız arkadaşının babasını vuran zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:49
Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı

Konya'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi (43) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Hasan Ö. (19) polis tarafından yakalandı. Hasan Ö.'nün, İbrahim H.'yi silahla kovalayıp vurması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ö., kız arkadaşı N.H.'yi ailesinden istedi. Ancak İbrahim H., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., pompalı tüfeğini de yanına alarak İbrahim H.'nin çalıştığı markete geldi. Bu sırada marketin önünde bulunan İbrahim H., Hasan Ö.'nün tüfekle geldiğini görünce kaçmaya başladı. Hasan Ö., ateş edip, İbrahim H.'yi sağ bacağı ve ayağından vurup, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim H., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'Kızını bana vermedi'

Olay anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, etrafta insanlar varken market önünde tüfeğini çekip İbrahim H.'yi kovalamaya başladığı, ardından da ateş ederek vurduğu görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Ö.'yü suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Ö. ilk ifadesinde, "N.H. ile evlenmek istedim. Ancak babası bu duruma rıza göstermedi. Ben de bu durumu konuşmak için markete gittim. Orada tartışınca bu olay gerçekleşti" dediği belirtildi.

Hasan Ö.'nün polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:49
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Meram ilçesi
  4. Kız arkadaşının babasını vurdu
  5. adam yaralama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman Üniversitesi yükselişine devam ediyor
    1. Adıyaman Üniversitesi yükselişine..
    2. Leyla Bilginel kimdir nerelidir?
    3. Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    4. Karaköprü’de çocuklar kukla..
    5. Boeing, dünya genelinde 737 Max uçak..
    6. Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonu
    7. Sağlık çalışanları çözüm bekliyor
    8. Sahibinden.com ve Telesure Sigorta’dan..
    9. Oto hırsızı "Pire Ferhat" ve yanındaki..
    10. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    11. Taşdelen halkla kucaklaşıyor
    12. İhracatın yıldızları ödüllerini aldı
    13. Turkcell’den‘Samsung Galaxy’ duyurusu
    14. Şiddetli rüzgâr TIR’ları böyle devirdi
    15. Fenerbahçe'nin genç yıldızına Real..
    16. UEFA Bölgeler Kupası finallerinin kura..
    17. FETÖ sanığından "17-25 Aralık'tan..
    18. Amber Türkmen: Yapacağım şey belediye..
    19. Yazıcı: Ben hayal satmıyorum
    20. Ekonomistler sanayi üretim verisini..
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!