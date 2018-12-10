Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü yakınlarından bulunan Damsa Barajı'nda R.A adlı bir kişi tartıştığı kız arkadaşını tüfekle öldürdükten sonra kendisi de intihar etti.10 Aralık 2018 Pazartesi 11:53
Edinilen bilgilere göre, R.A. kendisinden ayrılmak isteyen Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Ş.B. ile gece saatlerinde Mustafapaşa köyü yakınlarından Damsa Barajı'nda buluştu. Kız arkadaşı Ş.B. ile burada tartışan R.A., aracının içinde bulunan tüfekle kız arkadaşını vurarak öldürmesinin ardından intihar etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, R.A. ve Ş.B.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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