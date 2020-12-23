Kıymalı çılbır tarifi | Saray usulü çılbır
Kıymalı çılbır olur mu? | Yumurta ve yoğurtla hazırlanan çılbıra farklı bir yorum eklemek istiyorsanız malzeme listenize kıymayı da ilave etmelisiniz. Peki, kıymalı çılbır nasıl yapılır? | Osmanlı usulü çılbır tarifi | Tam ölçülü kıymalı çılbır tarifi
Kıymalı çılbır gerekli malzemeler | ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna cevap arıyorsanız kıymalı çılbır tarifine bir göz atmanız da yarar var. Peki, kıymalı çılbır olur mu?
Kıymalı çılbır tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 100 gram kıyma
- 1 adet kapya biber
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 tutam maydanoz
- 3 yemek yoğurt
- Tuz
- Karabiber
- Sıvı yağ
Sosu için:
- 2 yemek sıvı yağ
- Pul biber
Kıymalı çılbır nasıl yapılır?
Öncelikle soğanları doğrayın ve tavada soteleyin.
Soğanların rengi değişince kıymayı ekleyin.
Kıymayı birkaç dakika kavurduktan sonra doğradığınız kapya biberi ekleyin.
Harcınız pişmeye yakın baharatlarını ve maydanozu ekleyip altını kapatın.
Yumurta haşladığınız bir tencereye su, tuz ve sirkeyi alın.
Yumurtayı suyun içerisine kırın ve haşlanmaya bırakın.
Servis tabağının altına kıymayı alın.
Kıymanın üzerine çırptığınız yoğurdu gezdirin.
Yoğurdun üzerine dilimlediğiniz yumurtayı dizin.
Son olarak pul biberi yağda kızdırın ve çılbırın üzerine gezdirin.
Afiyet olsun.