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Kadın - Aile Kıymalı bezeyle yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kıymalı bezeyle yemeği nasıl yapılır?

Kıymalı bezelye tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; kıymalı bezelye tarifini deneyebilirsiniz. Peki, kıymalı bezelye yemeği nasıl yapılıyor? Kolay yemek tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:55:00 -
Kıymalı bezeyle yemeği nasıl yapılır?

Kıymalı bezelye yemeği yapılışı | ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna cevap arıyorsanız sizin için bir önerimiz var. Tarhana çorbasının yanına tereyağlı pilav, kıymalı bezelye ve çoban salata hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yanına leziz bir ayva tatlısı hazırlayabilirsiniz.

Kıymalı bezelye tarif

Malzemeler:

  • Yarım kilo bezelye
  • 300 gram kıyma
  • 2 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıcak su

Kıymalı bezeyle yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı rendeleyin. Patates ve havucu küp küp doğrayın.

Yağı tencereye alın ve soğanı kavurun.

Ardından kıymayı ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Patates, havuç ve bezelyeyi ilave edin.

Salçayı kavurup sıcak suyu ilave edin.

Son olarak baharatları ekleyin.

Sebzeler yumuşayınca ocağın altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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