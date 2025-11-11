Kıyıya vuran canlının ne olduğunu kimse anlamadı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy sahilinde büyük şaşkınlığa neden olan ilginç bir olay yaşandı. Kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısının ne olduğunu kimse anlayamadı.
Marmara Denizi'nden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı, vatandaşların merak konusu oldu. Kıyıya vuran deniz canlısını gören vatandaşlar, ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Kimi vatandaşlar canlının yunus balığı olduğunu öne sürerken, kimileri de fok balığı olabileceğini düşündü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çürümeye yüz tutan deniz canlısını bulunduğu yerden aldı.
