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Kıyıya vuran bebek yunus kurtarılamadı

İstanbul'un Sarayburnu sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş olarak bulunan yaralı bebek yunus, kurtarılamadı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:04
Kıyıya vuran bebek yunus kurtarılamadı

İstanbul Sarayburnu'nda yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunus çevredekiler tarafından birkaç kez tekrar denize bırakılmasına rağmen kurtarılamadı. Burnunda ve kafasında kesikler bulunan yavru yunusun tekne pervanesine çarptığı tahmin ediliyor.

İstanbul Eminönü Sarayburnu Sahili'nde gezen bazı vatandaşlar kayalıklar arasında bir yavru yunusun çırpındığını fark etti. Vatandaşlar, burnunda ve kafasının her iki yanında kesikler bulunan yavru yunusu tekrar denize bıraktılar. Bir süre sonra tekrar kıyıya vuran yunus yavrusu birkaç kez daha denize bırakılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yunusun cansız şekilde kıyıya vurmasının ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yunus, görevlilerce sahilden alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğüne götürüldü.

Yunusu görenlerden Recep Kocabayır, yaraların tekne pervanesince olmuş olabileceğini belirterek "Benim geldiğimde denizdeydi. Taşların arasındaydı. Kuyruğundan tutup çıkardım. Salladım ağzından kan geldi. Muhtemelen ölüydü, hiçbir hareket, belirti yoktu. Daha önceden arkadaşlar birkaç defa kıyıya vurunca denize atmışlar. O zaman canlıymış. Belki bir tekneye alıp açıkta salsalardı yaşıyor olabilirdi. Annesi buralarda, ölen yavru yunusu arar birkaç gün" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:04
  1. İstanbul
  2. Sarayburnu
  3. Bebek yunus

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