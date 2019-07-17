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Kıyır kıyır bir börek tarifi arayanların dikkatine!

Farklı bir börek tarifi arıyorsanız, unlu sirkeli böreği mutlaka denemelisiniz; bizden söylemesi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 07:55
Kıyır kıyır bir börek tarifi arayanların dikkatine!

El açması börek görünümünde yufkalı kıyır kıyır bir börek pişirmeye ne dersiniz? İnanın bu tarif tüm ailenizin yeni favorisi olacak. 

Malzemeler:

  • 4 adet yufka
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 3 yemek kaşığı un
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Lor peyniri
  • Maydanoz
  • Tuz

Öncelikle iki yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.

Erittiğiniz yağı bir kaseye alın.

Tereyağının içerisine sıvı yağ, sirke ve unu ekleyip karıştırın.

Bir adet yufkayı serin.

Yufkanın üzerine hazırladığınız sosu fırça yardımıyla sürün.

İkinci katı serin.

İkinci katın üzerine de sostan sürün.

İki kat olarak hazırladığınız yufkayı üçgenlere bölün.

Üçgenlerin içerisine peynir, tuz ve maydanoz ile hazırladığınız karışımdan koyup, sarın.

Aynı işlemi kalan iki yufkaya da uygulayın.

Hazırladığınız sostan kalanını böreklerin üzerine sürün.

Börekleri derin dondurucuya atıp en az 3 saat dinlendirin.

Çıkardığınız börekleri fırın tepsisine dizin.

Arzu ederseniz böreklere susam ya da çörek otu serpin.

Önceden ısıtılan fırına börekleri sürün.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 07:55
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