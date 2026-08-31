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Gündem Kıyıda otururken dalga alıp götürdü: Hayatını kaybetti
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Kıyıda otururken dalga alıp götürdü: Hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Kıyıda otururken dalga alıp götürdü: Hayatını kaybetti

İstanbul Karaburun Sahili'nde kıyıda oturduğu sırada aniden gelen dalganın denize çektiği Nurettin Çırak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Başakşehir’de yaşayan Nurettin Çırak 30 Ağustos Pazar günü saat 19.30 sıralarında 2 arkadaşıyla gittiği Karaburun Sahili’ne gitti. Sırtı denize dönük şekilde oturan çırak, aniden kıyıya vuran dalganın etkisiyle denize sürüklendi. Çırak, kısa sürede gözden kayboldu.

Çırak’ın yardımına denize sürüklendiğini gören çevredeki Suriye uyruklu 2 kişi koştu. Kıyıya çıkarılan Çırak’ın bilincinin kapalı olduğunu görenler ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin sahilde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Çırak, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sahil Güvenlik kayıtlarına göre olayın saat 19.34 sıralarında meydana geldiği ve olay sırasında cankurtaranların görev saatinin sona erdiği öğrenildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

 

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