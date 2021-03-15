Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi statüde personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki açık pozisyonlara daimi statüde deniz trafik operatörü, ikinci kaptan ve büro personeli (memur) alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 36 kişinin alınacağı belirtilen pozisyonlara başvurular 15.03.2021 tarihli resmi gazete yayım tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
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