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Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak
Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:58:00 -
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.

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