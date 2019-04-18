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‘Kıyı Bucak Edebiyat’ı konuştular

Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Yazarlar ve Sanatçılar Derneği iş birliğiyle “Kıyı Bucak Edebiyat” konulu panel düzenlendi.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:09
‘Kıyı Bucak Edebiyat’ı konuştular

Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Yazarlar ve Sanatçılar Derneği iş birliğiyle “Kıyı Bucak Edebiyat” konulu panel düzenlendi.


Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi Prof. Dr. Mutasım Süngün Konferans Salonunda gerçekleşen panele Çağdaş Yazarlar ve Sanatçılar Derneği’nden yazarlarMehmet Kuvvet,Hüseyin Çevik ve Hasan Kantarcı ile Şair-Yazar Ayşe Keskin konuşmacı olarak, Trabzon Sanatevi’nin kurucusu Şair Ruhi Türkyılmaz ile Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman da onur konuğu olarak katıldı.


Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin büyük ilgi gösterdikleri panelde “sevgi, hoşgörü ve dostluk” temaları ile bu temaların, şiir ile arasındaki ilişkiden bahsedildi. Sanatın ne olduğundan, insanların sanatı nasıl algıladığına kadar,şairin dünyaya nasıl baktığından, şiiri oluşturan unsurlara kadar; şiir, roman, öykü gibi edebî türlerin oluşmasından yayınlanmasına, yayınlanma aşamasındaki zorluklara kadar, geniş bir yelpazede birçok konu üzerinde duruldu. Katılımcı şairler ve yazarlar şiirler okudu, öykülerini anlattı, anılarından bahsettiler . Gençlerin yanı sıra bu alanla ilgili olan kişilere de önerilerde bulunan sanatçılar, bir eserin oluşumunda sanatçının ne gibi zorluklarla karşılaşacağını deneyimlerinden hareketle ve diğer sanatçıların yaşamlarından da örnekler vererek anlattılar.


Programın sonunda panelin Moderatörü Mehmet Kuvvet’e Dr. Öğr. Üyesi Şerefnur Atik tarafından bir plaket verildi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:09
  1. sanat

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