Kıyamet alameti! Serkan Tekin ‘ABD tespit etti’ diyerek duyurdu: O nehrimizin altından altınlar fışkıracak

Suları çekilen Fırat nehrinin altından altın çıkması kıyametin büyük alametleri arasında gösteriliyor.

Ebû Abdillâh Muhammed bin İsmâîl bin İbrâhîm el-Cu'fî el-Buhârî'nin kaynak gösterildiği Hadis-i Şerif'te "İhtimal, Fırat'ın suları çekilecek, kuruyacak. Ortaya altından bir hazine çıkacak, kim orada bulunursa, hiç bir şey almasın" deniyor.

Müslim Fiten'de ise "Fırat'ın altın bir define üzerinden açılması yakındır. İmdi orada kim bulunursa ondan bir şey almasın" deniyor.

Konuyla ilgili Her Açıdan Youtube kanalına konuşan yazar Serkan Tekin, Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin kitabında yer alan bir öngörüsünü paylaştı.

Serkan Tekin, "Hadislerde geçiyor. Kıyametten önce Fırat nehrinden altından bir dağ çıkacak. Bu hadistir. Bunun baraj olduğu ve çok değerli olacağı şeklinde yorum yapılıyor. Ama benim yorumum farklı. Ben bazı araştırmalarda şunu gördüm. Uydudan çekilen görüntülerde, Fırat Nehri'nin altından Sümerlere, Babillilere ait altın olduğu Nasa tarafından ortaya çıkarılmış. ABD tespit etmiş. Böyle net yorumlar var. Bildiğiniz fiziki altın. Yani Fırat Nehri'nin altından altın çıkacak. Kıyametten önce de gerek altın gerekse gaz rezervleri patlama yapacak. Yani bir bolluk olacak" dedi.