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Kadın - Aile Kıyafetleriniz yıkadığınızda küçüldü mü? Korkmayın! çözümü var
Kadın - Aile

Kıyafetleriniz yıkadığınızda küçüldü mü? Korkmayın! çözümü var

Hassas kumaşlardan yapılmış ya da çamaşır makinesinde doğru ayar yapılmadığında çeken kıyafet sorunu herkesin en büyük sorunudur.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 18:15:00 - 2021-12-09 18:17:32
Kıyafetleriniz yıkadığınızda küçüldü mü? Korkmayın! çözümü var

Çekmiş giysilerinizi büyütmek için uygulayabileceğiniz yöntemi açıklıyoruz. Küçülme işlemini geri almak için sadece birkaç şeye ihtiyacınız var.

Küçülmüş kıyafetler nasıl kurtarılır?

Malzemeler

  • Havlu
  • Kurutma rafı
  • Saç kremi
  • Bir elbise askısı

Uygulanışı

Lavabonuzu soğuk suyla doldurun ve bol miktarda saç kremi ekleyin. Küçülmüş kıyafetinizi suya koyun ve 10-15 dakika bekletin. Böylece saç kremi daha iyi nüfus edebilir. Suyu lavaboya boşaltın. Kıyafetlerinizi sıkın ve mümkün olduğunca fazla su almaya çalışın. Sakın durulama yapmayın. Giysiyi bir havlu üzerine yerleştirin. İkisinin de düz durduğundan emin olun. Giysiyi kurutma rafına asın ve kurumasını bekleyin. İşlem tamam.

 

 

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