Kıvrıkoğlu 22 yıl sonra kafayı çıkardı! Darbe şakşakçısı, FETÖ yuvasına dönüşen Askeri Liseleri savundu

28 Şubat Postmodern darbesi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten, 1998-2002 arasında da Genelkurmay Başkanlığı yapan emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 22 yıl sonra kafasını çıkardı, Müslümanları hedef alan 28 Şubat’ı hakkında konuştu, FETÖ’nün ele geçirdiği Askeri Liseleri de savundu. 28 Şubat’ın darbe olmadığını iddia eden Kıvrıkoğlu, Askeri Liselerin kapatılmasının da doğru olmadığını savundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yayınlanan raporda, Askeri Liselerin çok büyük bir bölümünün FETÖ idaresinde olduğu belirtilmiş ve hükümet FETÖ ile mücadele kapsamında KHK ile Askeri Liseleri kapatmış, Milli Savunma Üniversitesi’ni kurmuştu.

Kıvrıkoğlu, Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin (TESUD) Birlik Dergisi'ne konuştu.

“Bin yıl sürecek” dediği 28 Şubat’ı savundu: Darbe değil

28 Şubat Postmodern darbesi için, “Bin yıl sürecek” ifadesiyle bilinen Kıvrıkoğlu, Müslümanları hedef alan gayri hukuki ve gayri ahlaki darbeyle ilgili şunları söyledi:

“Gazeteciler, Başbakan Bülent Ecevit’e, ‘28 Şubat bitti mi?’ diye sorarlar. Başbakan da, ‘28 Şubat defteri kapandı’ şeklinde bir cevap verir. Bundan birkaç gün sonra MGK toplantısı vardı. Toplantıda söz aldığım zaman Başbakan’ın bu sözünden ötürü, ‘28 Şubat kararları TSK’nın değil, MGK’nın kararlarıdır. Kararlar Anayasamızın 3’üncü maddesinde ifadesini bulan değerleri aşındırmaya çalışan irticai faaliyetlere karşı alınmıştır. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için alınması gereken tedbirleri kapsar. Amacı, irticai faaliyetleri yok etmek veya asgariye indirmektir. Dolayısıyla irticai faaliyetler olduğu sürece 28 Şubat devam edecektir. İrtica bin yıl sürerse 28 Şubat da bin yıl sürecektir’ dedim.

Gazetecilerin 28 Şubat’la ilgili sözlerin önünü arkasını keserek verdiğini kaydeden Kıvrıkoğlu, şöyle konuştu: “Bu sözlerden dolayı beni 28 Şubat davasına dahil etmeye çalıştılar. Sözlerin tamamını göz önüne alınca vazgeçtiler. Dava görülürken de telekonferans yoluyla bilgime başvuruldu. O sırada bana, ‘28 Şubat bir darbe midir?’ diye sordular. 28 Şubat’ın kesinlikle bir darbe olarak nitelendirilemeyeceğini belirttim.”

FETÖ’nün ele geçirdiği Askeri Liseleri savundu

Hüseyin Kıvrıkoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Askeri Liselerin kapatılmasının “çok yanlış” olduğunu savundu, “O dönemde askeri ortaokul da vardı. Lisedeyken askeri ortaokuldan gelmiş arkadaşlarımız da vardı. Düşünün şimdi; çocuk yaşta bir araya geliyorsunuz, aynı yerde yatıyorsunuz, aynı sofrada yemek yiyorsunuz yani kardeş gibi yaşıyorsunuz. Bu durum birbirini anlama, dayanışma bilincini oluşturma bakımından paha biçilmez bir fırsat oluşturuyor. Küçük yaşta edinilen alışkanlıklar çok değerli ve subay eğitiminde önemli bir mihenk taşı oluyor. Bu bakımdan bu karar yanlış oldu.” dedi, FETÖ’nün ele geçirdiği Askeri Liseleri korudu.

Dönemin Milli Savunma Bakanı: Yüzde 95 FETÖ bağlantılı

Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz sonrasında Askeri Liselerin kapatılmasıyla ilgili CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Işık, “Askeri liselerde okuyan öğrencilerin yüzde 95’i bu yapıyla (FETÖ) ilişkili. Ankara ve İstanbul’daki kışlalar derhal şehir dışına çıkacak, işlemler hızla başlatılacak.” demişti.