Kıvrandıran taş illeti

Böbrek taşlarının 5 yıl içinde nüks etme oranı yüzde 35. Ancak bilinçli beslenmenin böbrek taşlarının yeniden oluşmasını önlemede etkili olduğu belirtiliyor. Bunun için uzmanların önerdiği formül ise 'Taş' diyeti.

Böbrek taşlarından şikâyetin 5 yıl içinde nüks etme oranı %35. Bu büyük bir oran. Bir anlamda her üç hastadan birinin, tedaviyi takibeden 5 içinde, böbrek taşlarıyla tekrar başı derde giriyor.

Böbrek taşı derdi çok yaygın. Ülkemizde %15-20 gibi yüksek bir oranda.. Böbrek taşları, ciddi bir hastalık.. Şiddetli ağrılarla kalmıyor böbreklerde fonksiyon kaybına yol açabiliyor.

Fakat akıllıca hareket edip, beslenmesine özen gösteren hastaların %50’sinde böbrek taşı olmuyor. Her ne kadar taş oluşumunun diyetle bağlantıları büyük oranda bilimsel olarak aydınlatıldıysa da hala bilinmeyen faktörler olduğu için bu oran %50’lerde,

“TAŞ DİYETİ” NASIL OLUR

BİR: Herhangi bir besin grubuyla beslenmekte aşırıya kaçmamalısınız. Sizin aşırı tükettiğiniz gıda taş oluşumunu tetikleyebilir.

İKİ: Her gün en az 2 litre su içmelisiniz. Bol su tüketimi, idrar miktarını artırarak idrarda daha fazla atık zararlı maddenin kristalleşmeden çözülebilmesini sağlar. Ayrıca idrar yolundaki kristallerin veya taşların vücuttan atılmalarına yardım ediyor. Onun için her gün en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Sıvı alımını 24 saatlik süreye eşit olarak dağıtın ve egzersiz gibi efor gerektiren durumlardan sonra ekstra su tüketin. Aklınızda bulunsun, idrar kokusuz ve açık sarı ise bu vücuda yeterince su alındığı anlamına gelir. Bunun aksi ise yani idrarın kokulu ve koyu sarı olması, yeterli su içilmediğine işarettir.

ÜÇ: Tuzlu yemekten mümkün olduğunca kaçının. Tuz, böbrek taşının en sık görülen bileşimi olan kalsiyum ve oksalatın böbrekten daha fazla atılmasına yol açıyor. Bunun sonucunda da mineraller idrarda birikerek taş oluşturuyor. Tuz böbreklere kesinlikle zararlı. Ama tuz ağız tadı vazgeçmek kolay değil. Doğru. O zaman azaltın, mümkün olduğunca azaltın..

DÖRT: Hayvan et, yağ, süt ve yumurtasını yemekte de aşırıya kaçmayın. Günde en fazla 150 gram bu türden besin size kâfi gelecektir. Fazlası böbreklerde tıpkı tuz gibi taş oluşumuna zemin hazırlayacaktır. Sebze yemekleri yiyenlerde böbrek taşı daha az görülmektedir. Sebze ve tahıl ile beslenmek sadece böbreklerinize değil daha pek çok açıdan sağlığınıza destektir.

BEŞ: Şu yukarıda adı geçen “oksalat” denilen maddenin bulunduğu besinlerden uzak durun. Gerçi oksalat hemen her besinde vardır. Sağlığınız için oksalat içeren domates gibi önemli sebzeleri sofrada bulundurmanız şart. Ancak çerez (özellikle kabuklu yemişler), ıspanak, kakao, çilek gibi sağlığınız için çok elzem olmayan oksalat yönünden zengin besinlerde ifrata kaçmayın. Amma aynı şekilde yoğun oksalat taşıyan çay ve kahveyi azaltın. Sigarayı hemen şimdi bırakın!

ALTI: Kabızlık böbrek taşının oluşumunu tetikler. Kabızlığı önlemek için bol bol zengin lifli meyve ve sebze yiyin.

YEDİ: Limon taş oluşumunu önleyen ‘sitrattan’ adlı madde yönünden zengin bir besindir. Uzmanlar taş oluşumunu önlemek için her gün taze sıkılmış yarım limon suyu içmenizi tavsiye ediyorlar. Salatanıza, çorbanıza sıksanız da olur.

SEKİZ: Maalesef greyfurt taş oluşumuna yol açıyor. Bazı açılardan faydalı olan bu meyve böbrek taşı açısından zararlı.

DOKUZ: Bol bol yürüyün. Çünkü hareket vücuttaki her türlü mekanizmayı dengeli hale getirir. Yürüyecek zamanınız yoksa asansör yerine merdiven tercih edin. Masa başında çalışırken düzenli aralıklarla kalkarak hareket edin.

ON: Her sağlık konusunda tavsiye ettiğiniz gibi stresten, gerginlikten, üzüntüden, öfkeden uzak durun..

Böbrek taşları bazen böbrek fonksiyonunu bozuncaya veya kalıcı hasarlar oluşturuncaya kadar belirtisiz büyüyebiliyor.

Özellikle ailesinde böbrek taşı olanlar yılda bir ürolojik muayene olmalı.

Tedbir sağlığın ön şartıdır.