  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Medya Kıvırtın bakalım! Vural Avar öldü onlar dansöze döndü
Medya

Kıvırtın bakalım! Vural Avar öldü onlar dansöze döndü

Günlerdir 28 Şubat darbecisi Vural Avar'ın Cumhurbaşkanı'nın özel af yetkisinden yararlanmak için başvuru yaptığını yalanlayan medya kuruluşları, gerçekler ortaya çıkınca görülmemiş bir geri adıma imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:15:00 - 2022-12-28 20:24:21
Kıvırtın bakalım! Vural Avar öldü onlar dansöze döndü

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbecilerinden Vural Avar'ın cezasını çektiği hapishanede ölmesinden sonra açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Avar için özel af yetkisini kullanmak istediğini, bunun için harekete geçilmesi talimatı verdiğini anlattı.

Kanal 7'de açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, "Biz merhum Avar’a bu dileği ilettik. Çünkü müracaat etmesi gerekiyor sürecin başlaması için. Fakat başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan, yani çok az bir süre önce müracaatı oldu. Biz hemen işlemleri başlattık. Bu arada rahmete kavuştu." dedi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarını önce yalanladılar!

Bekir Bozdağ'ın açıklamasından sonra Sözcü gazetesi, Vural'ın ağabeyi Ünal Avar'ı konuşturdu. Avar, "Ağabeyim değil müracaatta bulunmak, infazın durdurulmasını dahi istemedi." dedi.

Ağabey Avar'ın açıklaması Cumhuriyet'in de aralarında olduğu tüm 28 Şubat darbecilerini destekleyen medya kuruluşlarında yer aldı.

Bakanlık dilekçeyi söyleyince kıvırdılar!

Darbecinin ağabeyi Ünal Avar'ın Bozdağ'ı yalanlamasından sonra Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, Avar'ın ağabeyinin iddiasının yalan olduğu, başvurunun dilekçe ile tutanakta sabit olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Hükümlü Vural Avar, 16 Aralık 2022 tarihli dilekçesi ile Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır.

Cumhuriyet gazetesi geri adım attığı yalanda, başvuruyu kabullenmek zorunda kaldı. Dilekçeyi duyunca kıvıran Cumhuriyet, bu sefer de "Titreyen el" söylemi uydurarak yine mağdura oynadı.

Vural Avar'ın özel af başvurusunda bulunduğunu kabullenmek zorunda kalan Cumhuriyet gazetesi, "Titreyen elle yazdırdılar" başlığını kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23