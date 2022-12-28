Kıvırtın bakalım! Vural Avar öldü onlar dansöze döndü

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28 Şubat darbecilerinden Vural Avar'ın cezasını çektiği hapishanede ölmesinden sonra açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Avar için özel af yetkisini kullanmak istediğini, bunun için harekete geçilmesi talimatı verdiğini anlattı.

Kanal 7'de açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, "Biz merhum Avar’a bu dileği ilettik. Çünkü müracaat etmesi gerekiyor sürecin başlaması için. Fakat başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan, yani çok az bir süre önce müracaatı oldu. Biz hemen işlemleri başlattık. Bu arada rahmete kavuştu." dedi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarını önce yalanladılar!

Bekir Bozdağ'ın açıklamasından sonra Sözcü gazetesi, Vural'ın ağabeyi Ünal Avar'ı konuşturdu. Avar, "Ağabeyim değil müracaatta bulunmak, infazın durdurulmasını dahi istemedi." dedi.

Ağabey Avar'ın açıklaması Cumhuriyet'in de aralarında olduğu tüm 28 Şubat darbecilerini destekleyen medya kuruluşlarında yer aldı.

Bakanlık dilekçeyi söyleyince kıvırdılar!

Darbecinin ağabeyi Ünal Avar'ın Bozdağ'ı yalanlamasından sonra Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, Avar'ın ağabeyinin iddiasının yalan olduğu, başvurunun dilekçe ile tutanakta sabit olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Hükümlü Vural Avar, 16 Aralık 2022 tarihli dilekçesi ile Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır.

Cumhuriyet gazetesi geri adım attığı yalanda, başvuruyu kabullenmek zorunda kaldı. Dilekçeyi duyunca kıvıran Cumhuriyet, bu sefer de "Titreyen el" söylemi uydurarak yine mağdura oynadı.

Vural Avar'ın özel af başvurusunda bulunduğunu kabullenmek zorunda kalan Cumhuriyet gazetesi, "Titreyen elle yazdırdılar" başlığını kullandı.