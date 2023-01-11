Kıvırmayın samimiyetsizler!

İktidar umudunu Kandil’in siyasi uzantısı HDP’ye bağlayan ve sözde helalleşme adı altında mütedeyyin kesimden oy devşirmeye çalışan zillet paydaşları pişkinlikte sınır tanımıyor. Zaten özgür olan başörtüsü için Meclis’e 3 maddelik kanun teklifi veren, Başkan Erdoğan’ın “Madem öyle başörtüsüne anayasal güvence getirelim” resti sonrası köşeye sıkışan zillet bileşenleri ile arka bahçesi konumundaki feminist dernekler ve fondaş medyanın maskesi bir kez daha düştü.

Başını Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün’ün çektiği zillet medyası ile aralarında başkanlığını Canan Güllü’nün yaptığı Türkiye Kadın Dernekleri’nin olduğu sözde STK’ların “laikliğe aykırı” olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine bir darbe de zillet ittifakından geldi.

Kapıları kapattılar

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan teklifte “laiklik rötuşu” yapılmasını isteyen muhalefet partileri şimdi de destek turları kapsamında görüşme talebinde bulunan AK Parti’ye kapılarını kapattı. Önceki gün, hakkında açılan kapatma davası ve AYM’nin verdiği hazine yardımlarının dondurulması kararını bahane ederek görüşme talebini reddeden HDP’nin ardından, dün de mahkeme salonunu basan ve şanlı Türk ordusuna “satılmış” diyen CHP’li Ali Mahir Başarır ile şehit bacısına galiz küfürler savuran İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını bahane eden CHP ve ortağı İP, AK Partinin randevu talebini geri çevirdi. Zillet bileşenlerinin aymaz tavrını akit’e değerlendiren siyasetçi ve STK temsilcileri, tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığı olan düşman kardeşlerin ipe un serdiğini söyledi.

Açıkça 'karşıyız' desinler

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, başörtüsüne anayasal güvence getiren bu teklifa zilletin zaten evet demeyeceklerini bildiklerini belirterek, “Cahilliklerini açık edip ‘ortaçağın karanlık zihniyeti’ diye nitelendikleri İslami değerlere her fırsatta saldıranların, Peygamberimize alçakça iftira edilen kitapları okullarda okutacakları sözünü verenlerin, temel insan haklarını anayasal güvence altına alan bu teklife evet demeyeceklerini biliyorduk. Yani oynamak istedikleri oyun ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ misali Cumhurbaşkanımızın ‘hadi samimiyseniz buyrun’ demesinden sonra sona erdi. İpe un sermek için bahane aramalarına gerek yok. Artık açıktan ‘biz bu anayasal düzenlemeye karşıyız’ desinler. Seçim öncesi sahtekarca camilerde görüntü verip, helalleşme tiyatroları oynamaları kirli geçmişlerini temizleyemez” dedi.

Örtüyü genetik olarak karşılar

HAKDER Genel Başkanı Av. Bülent Demir ise şunları kaydetti: “Bu partiler genleri ve kodları itibariyle başörtüsüne düşman bir düşünceye sahipler. Belli aralıklarla kamuoyunda sanki bunun tersiymiş, milletin milli ve manevi değerleriyle barışıkmış gibi görüntü vermiş olmaları tamamen oy devşirmeye yönelik şovlar. İş masada gerçek çözüme, imzaları atmaya geldiğinde tekrar nasıl kıvırdıklarını gördük. Aziz milletimiz bunu değerlendirecek ve gereken cevabı sandıkta mutlaka verecektir.”