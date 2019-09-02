0553 313 94 23

Kıvılcım: “Kırtasiye, kırtasiyeciden alınır”

Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Reşat Kıvılcım, yeni eğitim öğretim yılında önceliklerinin sağlığa zarar vermeyen güvenli kırtasiye ürünlerini son tüketiciye uygun fiyatla ulaştırmak olduğunu söyledi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
Kıvılcım: “Kırtasiye, kırtasiyeciden alınır”

Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Reşat Kıvılcım, yeni eğitim öğretim yılında önceliklerinin sağlığa zarar vermeyen güvenli kırtasiye ürünlerini son tüketiciye uygun fiyatla ulaştırmak olduğunu söyledi.


Kıvılcam, önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yıl yeni sezon öncesi ürün güvenliği ve sağlığı konularını ön planda tuttuklarını belirtti.


Veliler ve öğrencilerin kırtasiye malzemesi alırken sağlığa zararlı kanserojen madde içermeyen ürünleri bilinçli bir şekilde tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Kıvılcım, “Bunun için kırtasiye ürünleri üzerinde yer alan logolarda ’CE’ belgesi mutlaka olmalıdır. Çantalarda sağla zararlı madde içermez kaşesi bulunmalıdır. Yapışkanlı ürünlerde ’CE’ belgesine ilaveten solvent içermez yazısı mutlaka olmalıdır. Defterlerde TSE belgesi önemlidir. Tüketicilerin bu uyarılara dikkat etmesi ve sağlığa zararlı ürünler konusunda son derece bilinçli ve dikkatli olan kırtasiyecileri tercih etmesi gerekir” dedi.


“Sağlığınız için güvenli kırtasiye ürünleri seçiniz” diyen Kıvılcım, şöyle devam etti; "Tüketicilerimizden ve velilerimizden sağlıklı kırtasiye ürünleri temini için kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz. Kırtasiyecilerden alış veriş yapın, bütçenizi koruyun. Güvenilir alış veriş için güvenilir kırtasiye ürünlerini tercih edin. Ahilik kültüründen gelen geleneği ile kırtasiyeciniz size yeter. Unutmayın ki, kırtasiye kırtasiyeciden alınır.”


Kıvılcım, bu yıl kırtasiye ürünlerinde fiyatların geçen yıla göre yüzde 15-20 daha ucuz olduğunu sözlerine ekleyerek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Yargı üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile onun temsilcisi olan cumhurbaşkanına saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır."
    1. Erdoğan: "Yargı üzerinden, milletten..
    2. İngiltere'den Körfez hamlesi! Gemilere..
    3. Erdoğan:"Yeni yönetim sistemimizde..
    4. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze,..
    5. Cilt gözenekleri nasıl sıkılaşır?
    6. Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken..
    7. Basketbol Zafer Turnuvası tamamlandı
    8. Erdoğan: "Kuvvetler ayrılığı..
    9. Erdoğan: "Devlet sisteminde illa bir..
    10. Antalyaspor'da Zeki Yıldırım ile..
    11. Pazaryeri’nde ‘Zafer Kupası’ Elo..
    12. Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve..
    13. Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve..
    14. "Kayseri’de hiçbir hayırlı iş yarım..
    15. DAP’ın desteğiyle bir hayal gerçek oldu
    16. Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü
    17. Ordu’da yeni adli yıl başladı
    18. Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en..
    19. Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    20. Başkan Bulut asfalt çalışmalarını..
    21. Genç sanatçı adayları sertifika aldı
    22. Antalya OSB Teknopark ile OSTİM..
    23. Şüpheli şahsın üzerinden silah ele..
    24. Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, araçlar..
    25. TCMB'den repo ihalesi
    26. "Piramitleri görsen başgana..
    27. Karaköprü’de yol açma çalışmaları..
    28. VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen..
    29. ABD İdlib’i YPG/PKK için vurdu
    30. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak