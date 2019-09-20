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Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam filminde skandal sahne! Köpeği, bir şiddet aracı olarak kullandılar!

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı reklam filminde bir köpeğin şiddet aracı olarak kullanılmasına tepki gösteren Hayvan Kurtarma Derneği Genel Başkanı Zekiye Taş Köklü, "Ağzı dili olmayan bir hayvanı alıp bu şekilde kullanarak topluma canavar gibi lanse etmeleri çok büyük bir yanlış. Filmde oynatılan köpeğin cinsi Alman Kurdu ve o sesi çıkartması zaten mümkün değil" dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 15:50

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Sözde hayvan hakkı savunucularının,Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı bir kot markasının reklam filminde, Alman Kurdu cinsi köpeğin şiddet aracı olarak kullanılmasına sessizliği devam ediyor.

'Hayvanseverler nerede?'

Söz konusu sahneye ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Hayvan Koruma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü, hayvanseverleri söz konusu reklam filmini protesto etmeye davet ederek, şunları söyledi:

"Ağzı dili olmayan bir hayvanı alıp bu şekilde kullanarak topluma da canavar gibi lanse etmeleri çok büyük bir yanlış. Reklamı yapılan marka da oynayan oyuncu da geniş bir kitleye sahip. Bu reklam filmini izleyen insanlar o köpeği yanlış tanıyarak, saldırgan bir canavar olduğunu düşünecek."  

'Köpekler saldırgan değil, duygusal hayvanlardır'

Köpeklerin insan dostu, duygusal canlılar olduğunu hatırlatan Taş Köklü, sözlerine şöyle devam etti:

"Köpeklerin ne kadar duygusal hayvanlar olduklarını bilmeyenler onları canavarmış gibi gösteriyor. Reklamda kullanılan köpek eğitimli bir Alman Kurdu. Bu cins köpekler asla saldırgan değildir ve o sesi çıkartamaz. Reklam filminde ses efekti de kullanılmış ve köpek saldırgan korkunç bir canlı olarak gösterilmiş."

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:50
  1. Ankara
  2. yeniakit.com.tr
  3. Kıvanç Tatlıtuğ
  4. Alman Kurdu

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