Kıtlığın habercisi mi? Toplu ölümler korkutmaya başladı!

Çanakkale'de bulunan Bayramiç Barajı bölgesinde toplu arı ölümleri yaşandı. Duvar'daki habere göre, bölgede arıcılık yapan İskender Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"80 kovan arım var. Kontrol etmek için gittiğimde arıların büyük bir bölümünün öldüğünü gördüm. Ciddi bir arı ölümü başladı. Kovanlardaki arı sayısı 3'te 1'e düştü. Şu anda sönen kovanlarımız var. Benim gibi 10'dan fazla arıcının kovanları aynı durumda. Onların kovanlarındaki arılar da ölmüş. Ciddi bir arı katliamı var. Bütün arıcılar toplanıp, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat edeceğiz. Konu nedir, anlaşılacak. Arı dediğiniz şey, basit bir şey değil. Arılar dünyayı ayakta tutan bir canlı" diye konuştu.

Kıtlık habercisi mi?

Son yıllarda dünyada arı ölümlerinin artığını kaydeden uzmanlar, toplu arı ölümlerinin kıtlığın habercisi olabileceğini belirtiyorlar.

Arı ölümleri üzerine inceleme yapan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkırım, son yıllarda Türkiye'de ve dünyada arı ölümlerinin arttığını belirtti.

Arıların meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu, arılarca taşınan polenlerin döllenmesiyle meyve ve sebzenin oluştuğunu ifade eden Özkırım, arıların sadece bal yapmadığını, taşıdıkları polenler sayesinde de insanların kıtlık yaşamadığını vurguladı.

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Albert Einstein'in 'Dünyadan arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmış demektir' sözünü anımsatan Özkırım, kastedilenin sadece bal arıları değil, bütün arılar olduğunu ifade etti. Özkırım, arıların sebze ve meyve oluşumunda verimi yüzde 75 artırdığını kaydetti.

Türkiye'nin bal arısı ve bal üretimi ile dünyada ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Özkırım, Türkiye'nin dört mevsimi yaşayan, birçok bitkinin yetiştiği bir ülke olduğunu belirtti. Bal arısının, arıcılık için önemli olduğunu kaydeden Özkırım, arıcılığı en çok sekteye uğratanların arı hastalıkları, arı içerisinde yaşayan patojenler, bakteriler ve virüsler olduğunu söyledi.

Arıcıların profesyonel ve bilinçli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Özkırım, çiçek olursa arının çalışacağını dolayısıyla çiçek çokluğunun da bal üretimini etkileyeceğini ifade etti.

Dünyada arılar öldüğü zaman 'Arı Ölümlerini Araştırma Grubu' kurulduğunu belirten Özkırım, grubun 52 ülkeden 300 üyesi bulunduğunu söyledi.

Çevresel etmenlerin yanı sıra iklim değişikliğinin dev arıları etkilediğini vurgulayan Özkırım, 2006 yılında yaşanan arı ölümlerine benzer ölümleri bu yılda beklediklerini söyledi. Kış mevsiminin kurak geçtiğini, havalar çok soğuk olmadığı için güneşi gören arıların uçuşa geçtiğini ve soğuktan donup öldüğünü vurgulayan Özkırım, arı çeşitliliğin fazla olması sebebiyle Türkiye'nin çok şanslı olduğunu ve bunun arıların ayakta durmasını sağladığını kaydetti.

Doç. Dr. Özkırım, çocuklara arıları sevdirmek için 'Arılar Şatosu' adlı masal kitabı yazdığını ve bu kitabın İspanya, Fransa, Yunanistan, Sırbistan'da satıldığını da sözlerine ekledi.