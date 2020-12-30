KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin ücretleri belirlendi

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları bazında en düşük ve en yüksek temel ücretleri belirlendi.

Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretleri, belirlenen en yüksek ücreti geçmeyecek ve ilgili yılın Genel Kamu Görevlileri ve Hizmet Hatlarına İlişkin Mali ve Sosyal Haklar Toplu Sözleşmesinde belirlenen sözleşme ücret tavanlarını aşmayacaktır.

Söz konusu personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacaktır.

Karar kapsamındaki kurumlarda, açık veya doğrudan atanan, eğitim seviyesi, kadrosu veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvana sahip olanlardan daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretleri dikkate alınarak unvan, eğitim seviyesi, iş şartları, işyeri ve çalışma koşulları, yüksek ücretlerin tespitinde ilgili kurumun yönetim kurulu yetkilidir.

Sözleşmeli personel pozisyonları için temel ücret, birinci grup için en düşük 4 bin 36 lira ve en yüksek 6 bin 985 lira olacak.

Bu grupta yer alan pozisyonlar şu şekilde sıralanmıştır:

"Ajans şefi, süpervizör, hava trafik kontrolör yardımcısı, atölye şefi, avukat, baş kontrolör, baş kontrolör, baş mimar, baş mühendis, başhekim, başhekim yardımcısı, biyolog, analist, diş hekimi, diyetisyen, eczacı, ekonomist, uzman, fizikçi istasyon şefi, grup baş mühendisi, havaalanı müdür yardımcısı, hava trafik şefi kontrolörü, hava trafik kontrolörü, istasyon şefi, istatistikçi, itfaiye şefi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, kontrolör, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik şef yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, bekçi ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, makinist (TCDD), matematikçi, merkezi satın alma uzmanı, mimar. muhasebeci, müdür yardımcısı, mühendis, tercüman, pilot, programcı, sistem programcısı, sivil savunma şefi, şef, şef, şehir plancısı, doktor, teknik süpervizör, teknik öğretmen, teknik şef, teknik uzman, teknisyen, çevirmen, uzman, uzman hekim, veteriner hekim, YHT makinist.

İkinci grup için en düşük temel ücret 3 bin 558 lira, en yüksek temel ücret 6 bin 112 lira olarak belirlendi.

Bu grupta yer alan pozisyonlar aşağıdaki gibidir:

"AIM memuru, şef yardımcısı, ambar memuru, apron memuru, ARFF memuru, AIM memuru yardımcısı, havacılık bilgi yönetimi uzman yardımcısı, baş hemşire, baş asistan, baş teknisyen, bilgisayar operatörü, büro personeli, ameliyat kontrolörü, çocuk geliştirici, çocuk eğitimcisi memur (PTT), daktilo, dava görevlisi, dekoratör, eğitim uzmanı, dizin ve faturalama görevlisi, bilgi memuru, vezne, grafik tasarımcı, iletişim görevlisi, sevk görevlisi, havacılık bilgi yönetimi uzmanı, hemşire, hostes, itfaiyeci, kondüktör, kurucu, bekçi ve güvenlik görevlisi, köprü operatörü, kütüphaneci, laboratuvar asistanı, tamirci, katip, merkezi satın alma uzman yardımcısı, muhasebeci yardımcısı, mütevelli, öğretmen, pazarlama ve dağıtım sorumlusu, pazarlamacı, pedagog, programcı asistanı, psikolog, taksitli, muhabir, muhabir, ressam, müfettiş sağlık görevlisi, sağlık teknisyeni, santral memuru, satın alma memuru, satış memuru, sayman, sekreter, t rainee AIM katibi, stajyer hava trafik kontrolörü, staj havacılık bilgi yönetimi uzmanı, gözetleme, şef yardımcısı, teknik ressam, teknisyen, temsilci, topograf, tren kurucu, uzman yardımcısı, vagon teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol operatörü, veteriner sağlık teknisyeni, kasiyer.

Üçüncü grupta ise en düşük temel ücret 3 bin 427 TL, en yüksek temel ücret 5 bin 404 TL oldu.

Bu grupta yer alan pozisyonlar aşağıdaki gibidir:

"Aşçı, bahçıvan, bekçi, çocuk bakıcısı, sevk görevlisi, destek personeli, hayvan bakıcısı, hizmetli, makine sürücüsü, ısıtıcı, makasçı, tamirci yardımcısı, manevra, postacı, damat, şoför, koleksiyoncu, teknisyen yardımcısı."