Kıtır kadayıflı muhallebi, hem hafifliğiyle hem de yapımının kolaylığıyla sütlü tatlılar içerisinde yer almış damak tadınızda enfes tat bırakan bir tatlı türüdür. Genellikle ağır tatlı türlerinden uzak duran kişiler için ideal olan kıtır kadayıflı muhallebinin nasıl yapıldığını sizler için haberimizde derledik. Hazırsanız enfes kıtır kadayıflı muhallebinin nasıl yapıldığına bakalım..

Muhallebi için gereken malzemeler nelerdir?

a)1 litre süt

b)1 su bardağı un

c)1 su bardağı toz şeker

d)1 paket vanilya

e)1 paket krem şanti

Kadayıf için gerekli malzemeler nelerdir?

a)250 gr kadayıf

b)1 su bardağı orta ince çekilmiş fındık

c)3 yemek kaşığı tereyağı

d)Yarım su bardağı toz şeker

Kıtır kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

1-Kadayıfları keskin bir bıçakla iyice kıyıyoruz.

2-Tavaya tereyağı koyup eritiyoruz ve kadayıfları orta ateşte kavuruyoruz.

3-Sonra 15-20 dk kavurduktan sonra şekeri ilave edip karıştırıyoruz ve altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz.

4- Soğuyan kadayıfa çekilmiş fındıkları da ilave edip karıştırıyoruz. Bu arada muhallebi için unu, şekeri ve sütü ilave edip orta ateşte pişiriyoruz.

5-Kaynamaya başladığında vanilyayı ekliyoruz ve altını kapatıyoruz.

6- Soğuyan muhallebiyi mikserle birkaç dk çırpıyoruz.

7-Krem şantiyi de ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.

8-Kenarları yüksek dikdörtgen bir kaba kadayıfın yarısını döşüyoruz. Kadayıfları bozmadan üzerine muhallebiyi döküyoruz ve düzgünce yayıyoruz. Kalan kadayıfı muhallebinin üzerine döküp iyice döşüyoruz.

Buzdolabında 2 saat soğutup dilimleyerek servis ediyoruz, afiyet olsun.