Kitapları satıp sokak hayvanlarına mama aldılar

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir araya gelen çocuklar, sattıkları kitaplardan kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama aldı.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, Viranşehir Sahili'nde kitap satarak, kazandıkları parayla mama alıp, sokakhayvanlarına ulaştırdı.

Bir barınakta bulunan kedi ve köpekleri, aldıkları mamalarla besleyen çocuklar sosyal sorumluluk projesine katılmanın mutluluğunu yaşadı.

"Çocuklarımız her ne yapıyorlarsa temiz kalpleriyle doğru yapıyorlar"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, hayvan ve doğa sevgisinin çocuklara aşılanması gerektiğini belirtti.

Çocukların duyarlılığının önemine değinen Tarhan, "Çocuklarımız daha önce okudukları kitapları ucuz fiyata başka çocuklara ulaştırarak onları okumaya teşvik ederken, sokak hayvanlarına da mama alınmasını sağladı. Görüyoruz ki çocuklarımız her ne yapıyorlarsa temiz kalpleriyle doğru yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Gürsoy ise yaptıkları çalışmanın kendilerine farklı bir deneyim kazandırdığını kaydetti.