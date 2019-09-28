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Kışlık patateste verim ve kalite yüz güldürdü

Türkiye'nin önemli patetes üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hasadı devam eden kışlık patates, verimi ve kalitesiyle çiftçiyi memnun ediyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:39
Kışlık patateste verim ve kalite yüz güldürdü

Türkiye'de patates üretiminde 3. sırada yer alan Afyonkarahisar'da 2019 yılında 140 bin dekar arazide kışlık patates ekildi.

İhsaniye ilçesinde de geçen seneye göre üretim alanı ve verimi artan kışlık patateste bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Aşağı Tandır köyünde patates üreticisi Ahmet Çelik, geçen yıla göre arazilerinde patateslerde verim ve kalitenin çok güzel olduğunu söyledi.

Pazarlamada da çok iyi bir dönem yaşadıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"İhsaniye'de üretimini yaptığımız kışlık patatesler, Türkiye'nin her yerinde beğeniliyor. İlçemizdeki çiftçiler, son yıllarda patates üretimi yapmaya başladı ve her yıl da ekim alanlarımız artıyor. Geçen yıl tarlada patatesin fiyatı 1 liraydı. Bu yıl da 1,5 lira civarında satış yapıyoruz. Patateslerimiz İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere çok sayıda ile gidiyor."

Patates üreticisi Taner Çetin de uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve son 5 yıldır kışlık patates ektiğini anlattı.

Bu yıl verimden çok memnun olduklarını aktaran Çetin, "Bu yıl çok bereketli bir yıl oldu. Köyümüzde yaklaşık 5 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Tarlada çıkardığımız ürünleri hemen tüccara veriyoruz. Onlar da İstanbul başta olmak üzere İzmir, Burdur ve Bursa'ya götürüyor. Patateslerimizin lezzeti de çok güzel. Tadı da çok beğeniliyor." ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:39
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