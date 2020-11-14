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Gündem Kışlık lastik takma zorunluluğu ne zaman başlayacak?
Gündem

Kışlık lastik takma zorunluluğu ne zaman başlayacak?

2020'de kış lastiğinin takılacağı tarih, kasım ayının gelmesi ve havaların serinlemesi ile birlikte merak edilenler arasında yer aldı. Kışlık lastiklerini kanunen bazı araçların takması zorunludur. Kış lastikleri yıl içinde belli tarihler arasında kullanılmaktadır. Peki, Kışlık lastik takma zorunluluğu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:02:00 -
Kışlık lastik takma zorunluluğu ne zaman başlayacak?

'Kış lastiği ne zaman takılır? sorusunun cevabı araç sahipleri tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, yollarda bir aksilik yaşamak istemeyen sürücüler, donma ve buzlanmaya karşı araçlarının sağlam kalmasını istiyor. İşte, kış lastiği takma tarihi ve uygulamanın kimlere zorunlu olduğuna dair detaylar…

Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Arabalara uygulanan kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda iyi yol tutuş sağlarken ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha güvenlikli olmaktadır. Söz konusu uygulama, Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunludur. Kış lastiği takma uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanılacak.

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