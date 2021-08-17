Kışlık domates nasıl yapılır? Kışlık domates püresi tarifi
Kolay domates püresi tarifi | Kış boyunca leziz ve sağlıklı domatesler kullanmayı kim istemez. Yaz sona ermeden domates püresi hazırlamak isteyenler hem leziz hem de pratik tarifleri merak ediyor. Peki, domates püresi nasıl yapılır? Kış için domates püresi yapılışı | Tam ölçülü domates püresi tarifi
Domates yemeklerin olmazsa olmazlarındandır. Yaz mevsiminden tazecik domatesleri kış sofralarına taşımak istiyorsanız; işte leziz bir tarif…
Kışlık domates püresi tarifi
- 5 kilo domates
- 50 gram tuz
Kışlık domates nasıl yapılır?
Öncelikle domatesleri güzelce yıkayıp saplarını çıkarın.
Domateslerin alt kısmına bıçakla çarpı işareti yapın.
Domatesleri kaynar suya atıp 20 saniye bekletin.
Arından domatesleri soğuk suya daldırın.
Bu yöntemle domateslerin kabuklarını son derece kolay ayıklayacaksınız.
Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küçük küçük doğrayın.
Ardından domatesleri blendardan geçirin.
Geniş bir tencereye domatesleri alın ve kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırarak pişirin.
Domates göz göz olunca tuzu ilave edin.
Sos kıvamına gelen püreyi önceden sterilize ettiğiniz kavanozlara sıcakken boşaltın.
Kavanozların kapağını sıkıca kapatıp, ters çevirin.
İşte tüm kış afiyetle kullanabileceğiniz domates sosunuz hazır.
Afiyet olsun.