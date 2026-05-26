Kıskıvrak yakalandılar! Cezaevinden firar ettiler, kaçış uzun sürmedi
Çankırı’nın Orta ilçesinde açık cezaevinden firar eden iki hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Çankırı’da cezaevinden firar eden 2 hükümlünün kaçışı kısa sürdü. Edinilen bilgiye göre, A.Y. ve E.D. isimli hükümlüler tutuklu bulunduğu Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etti. Kayıplara karışan şahısların yakalanması için Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şahıslar, Gerede Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.