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Gündem Kıskançlık kavgasında erkek arkadaşını boğazından bıçakladı
Gündem

Kıskançlık kavgasında erkek arkadaşını boğazından bıçakladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Kıskançlık kavgasında erkek arkadaşını boğazından bıçakladı

Samsun’un İlkadım ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada bir kadın, erkek arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde Z.T. (30) ile erkek arkadaşı V.B. (36) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T., V.B.’yi boğazından bıçakla yaraladı.

Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli Z.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

 

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