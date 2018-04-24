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Kıskanç maymun Fatma Şahin'e saldırdı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 23 Nisan konuşması yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşması sırasında kucağındaki kuzu ve tavşanı kıskanan maymunun hışmına uğradı.

24 Nisan 2018 Salı 12:22

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin maskotu olan ve bayramlık kıyafetleri giydirilen maymun,  Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e zor anlar yaşattı. Önce Şahin’in kucağında kuzu ve tavşana hamle yapan maymun, daha sonra Fatma Şahin’e saldırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm gün kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde çocuklarla bir araya geldi.

SAKİNLEŞTİRİLDİ

Önce Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın üçüncü büyük hayvanat bahçesinin maskotu olan maymun ile gezintiye çıkan Fatma Şahin, kucağına aldığı kuzu ve tavşanı sevdi. Maymun, kuzu ve tavşana doğru hamle yaptı. Bakıcısı tarafından hayvanlara zarar vermesi önlenen maymun, sakinleştirildi.

İKİNCİ KEZ HAMLE YAPTI

Şahin, çocuklara hitaben yaptığı konuşması esnasında ikinci kez maymunun hışmına uğradı. İkinci saldırıya çok şaşıran Şahin, “bebek, bebek” diyerek, hayvanı sakinleştirdi.

Bir süre sonra gözleri kapanan hayvan uykuya daldı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:22
  1. Fatma Şahin
  2. Gaziantep Hayvanat Bahçesi

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