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Aktüel

Kısıtlamayı hiçe sayan gençler polis sirenini duyunca böyle kaçtı

Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen bayramın birinci günü sokağa çıkıp sohbet eden bir grup genç, polis sirenini duyunca bir anda kaçmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:23:23 -
Kısıtlamayı hiçe sayan gençler polis sirenini duyunca böyle kaçtı

Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen bayramın birinci günü sokağa çıkıp sohbet eden bir grup genç, polis sirenini duyunca bir anda kaçmaya başladı. Sosyal mesafeyi de hiçe sayan gençlerin yaşadığı panik anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Yeni tip korona virüs (Covıd-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Arnavutköy’de bayramın birinci günü saat 23.48’de kısıtlamaya uymayan bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa çıktı. Maske de takmadıkları görülen gençler sohbet ederken, polis sirenini duyunca bir anda kaçmaya başladı. Gençlerin yaşadığı panik anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin sohbet etmeleri ve koşarak kaçmaları yer aldı.

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