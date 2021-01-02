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Yerel Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler!
Yerel

Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler!

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polise yakalanan gençlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri "Sokağa neden çıktınız?" sorusuna "Uyuşturucu satmak için" diye cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:13:00 -
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler!

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde bulunan uygulama noktasında meydana gelen olayda kısıtlama sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, 16 V 8975 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu.

Ekipler inanmadı

Polis ekiplerinin araçtaki kişilerden izin belgesi istemesi üzerine araçlarının bozulduğunu ve yolda kaldıklarını belirten gençler, araçtan indirildi. Araçta ve 3 erkek 1 kızın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

"Uyuşturucu satmak için çıktık"

Gözaltına alınan 4 şüpheliye, Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak suçundan toplamda 12 bin 600 lira da cezası kesildi. Şüphelilerden biri gazetecilerin "Sokağa neden çıktınız?" sorusuna "Uyuşturucu satmak için" diye cevap verirken, aracın sürücüsü "Ben esnafım, müşterilerimin yüzüne bakamam. Uyuşturucu benim değil, ben çok nadir kullanıyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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