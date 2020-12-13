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Gündem Kısıtlamaya uymadı silahlı saldırıda yaralandı
Gündem

Kısıtlamaya uymadı silahlı saldırıda yaralandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp sokağa çıkan bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 02:47:00 -
Kısıtlamaya uymadı silahlı saldırıda yaralandı

Olay, gece saatlerinde Sakarya’nın Erenler Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Y.U. isimli genç, henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından silahla vuruldu. Y.U., ayağından vurularak yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı Y.U., sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye poz verip daha sonrasında ise gülümseyip, “Çek çek, haberlere yolla” diyerek şaşırtırken, polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

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