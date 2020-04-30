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Aktüel

Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:28:39 -
Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.


Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs önlemleri genişletilerek devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

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