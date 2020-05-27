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Aktüel

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye korona virüs bulaştırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, kısıtlama olmasına rağmen yakınlarına bayram ziyaretine gitti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:06:57 -
Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye korona virüs bulaştırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, kısıtlama olmasına rağmen yakınlarına bayram ziyaretine gitti. Öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan kişinin yapılan testlerinde korona virüs olduğu anlaşıldı. Şahsın temas ettiği 13 kişiye virüsü bulaştırdığı tespit edildi.


Olay, Talaytepe Mahallesi’ne bağlı bir mezrada meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akrabalarına bayram ziyaretine gitti. Ziyaret sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan şahsın, korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanın temas ettiği 13 kişide de korona virüs tespit edilince mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.


Mezranın etrafında güvenlik önlemleri alınırken mezrada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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