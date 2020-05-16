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Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:07:27 -
Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. E-5 Karayolunda trafik olmadığı görüldü.


Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kalırken, E-5 Karayolunda trafiğin olmadığı görüldü. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu yollar ve duraklar da sessizlik hakimken, hafta içi yoğunluk yaşanan E-5 Karayolunda ise yoğunluk yaşanmadı. Cevizlibağ’da işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü.

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