  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine zam

BİM’de kârlı dönem

BİM’de kârlı dönem

Fatih'te film gibi görüntüler! Polis silah çekmek zorunda kaldı

Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
için kalan
Aktüel

Kısıtlamanın ardından sessizliğe bürünen Üsküdar sahili havadan görüntülendi

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar sahili boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:23:06 -
Kısıtlamanın ardından sessizliğe bürünen Üsküdar sahili havadan görüntülendi

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar sahili boş kaldı. Boş kalan Üsküdar sahili havadan görüntülendi.


İçişleri Bakanlığı’nın 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul’da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamadı ile birlikte Üsküdar sahili güvercinlere ve köpeklere kaldı. Üsküdar meydanı havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı