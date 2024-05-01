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Gündem Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı
Gündem

Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 10:25:00 - 2024-05-01 10:31:11

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararına rağmen polis bariyerlerini aşmaya çalışarak Beşiktaş'a yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi grubuna yapılan müdahalede 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle olumsuz olaylar meydana gelmemesi amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplu taşıma için çeşitli kararlar alınırken, karayolunda trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem için kısıtlama ise saat 05.30'da başladı.

42 bin 434 görev yapıyor

 

İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı.

Bariyerleri aşmak isteyenler gözaltına alındı

Kısıtlamalara rağmen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan meydana doğru yürümek istedi. Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti.
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Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

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Yorumlar

şüayıp

İşleri ,güçleri istismar

Türkiyem

Devledimize karşi taşkınlık yabanlara emniyet deşkiladimizin gösdermiş olduğu calişmayi desdekliyoruz
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