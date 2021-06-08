Kısıtlamalar kalkacak hareketlilik başlayacak

Ruslara daha evvel Türkiye’nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını dile getiren Alpaslan, “Aldığımız işaretler de olumlu. Tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran’da bu kısıtlamanın kaldırılmasını yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye’ye seyahatlerin başlamasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Tesislerin yeterince turiste kavuşabilmeleri için uçuşların artması gerektiğini vurgulayan Alpaslan, “Haziran ayında iyi haberler duymayı diliyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının da istediğimiz düzeyde geçmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Alpaslan, aşılanmanın hızlanması ve Covid-19’un gündemin arka sıralarına düşmesi temennisinde bulundu.