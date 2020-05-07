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Ekonomi

Kısıtlamalar kaldırıldı

1 milyar 285 milyon dolarla nisan ihracatından en büyük payı alan kimyevi ürünler sektörü ilerisi için umutlu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:27:00 -
Kısıtlamalar kaldırıldı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, hükümetin yollarını açacak önemli adımlar attığına işaret etti. Kolonya, dezenfektan ve ventilatörün de aralarında bulunduğu pek çok maddede ihracat kısıtlamasının kaldırıldığına dikkati çeken Pelister, şu ifadeleri kullandı: “Bu hamle ihracatımıza güç katacak. Zorlu süreçte ülkemizin ihtiyaçları sonrasında ihracatımızın da aksamadan devam etmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Sektör temsilcilerimizle beraber tüm platformda yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi bizler için son derece sevindirici bir haberdir. Bu kararın kimya ihracatımıza önümüzdeki ay itibariyle olumlu yansımalarını bekliyoruz. Mayıs ve haziran aylarındaki kademeli normalleşme süreciyle birlikte toparlanmanın başlayacağına inanıyoruz.”

 

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