Kısıtlamalar geri döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri değerlendirildi.



Erdoğan dünyada ve Türkiye’de sonbaharın gelmesiyle salgının yeniden artmaya başladığına dikkat çekerek bir dizi önlemleri hayata geçirme kararı aldıklarını açıkladı. Buna göre başta İstanbul olmak üzere hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkılmayacak. Okullarda ise ara tatili uzatıldı. Yüz yüze eğitimler yıl sonuna kadar uzaktan yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısıtlamalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:



Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.



Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.



Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.



Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.



Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.



65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.



Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir



Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa seslenişinde, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı ziyareti hatırlatarak, “KKTC, Kapalı Maraş’ın sahil şeridini halka açtı, bu cesur adımı destekliyoruz. Bu yolu 15 gün içinde asfaltladık. Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş’ta gerçekleştirdiğimiz program bölgedeki gelişmeyi hızla yapacağımızın kararlılığın bir adımıdır. Bizim oraya yaptığımız ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir” ifadelerini kullandı.



“Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla da çalışılarak İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son hali verilecek” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın sürecinin hızlandırdığı yeni küresel ekonomik mimaride Türkiye’nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız” diye konuştu.

Erdoğan’a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalyalı siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ikizleri İngiltere’de ameliyat ederek ayrılmalarını sağlayan Dr. Noor Ul Owase Jeelani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Fatma ve Ömer Evrensel çifti de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan siyam ikizlerinin sağlık durumuna ilişkin aile ve Dr. Jeelani’den bilgi aldı. İkizlere oyuncak hediye eden Erdoğan, Evrensel ailesi ve Jeelani ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyam ikizlerinin tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ediyor.

