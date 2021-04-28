Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi

Oğuzhan Gültekin Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.



Ülke genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatılan genelgede, söz konusu tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler ile kişiler de sıralandı. Buna göre, kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişiler şöyle:



TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.). İbadethanelerdeki din görevlileri, acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar, cemevlerinin dede ve görevlileri...

Sınav muafiyeti

Sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner ve hayvan hastaneleri, zorunlu sağlık randevusu olanlar (kan ve plazma bağışları dahil).



İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme üretimi, nakliyesi ve satış faaliyeti yürüten iş yerleri ile çalışanları.



Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar. Kargo dahil yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.



Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar. İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılayanlar.



Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri.



Sebze, meyve ve su ürünleri halleri ve çalışanlar, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, ekmeğin dağıtımında görevliler.



Cenaze defin işlemlerinde görevli din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar.



Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgeleyen servis çalışanları ve dağıtım şirketleri ve çalışanları. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücü ve görevlileri.



ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçileri, sınav görevlileri.



İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca izin verilen, şehirler arası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar.



Yargısal görevlerle sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gidecek ilgililer.



Araç muayene istasyonları ve randevusu bulunan taşıt sahipleri, site yöneticileri ile apartman/site görevlileri.



Muafiyet nedenine bağlı olmak ve iş yerlerine gidiş-gelişleriyle sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları



Nöbetçi noterler ve çalışanları.