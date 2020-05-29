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Aktüel

Kısıtlama öncesi E-5’te kilometrelerce kuyruk oluştu

Korona virüsüyle mücadele kapsamında hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala E-5 Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:02:40 -
Kısıtlama öncesi E-5’te kilometrelerce kuyruk oluştu

Korona virüsüyle mücadele kapsamında hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala E-5 Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bazı vatandaşlar yollara çıktı. İş çıkış saatinin de denk gelmesiyle E-5’te uzun trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama öncesi de İstanbul’dan çıkış yapmak için yollara düşen vatandaşlar trafiği durma noktasına getirdi. E-5 Ankara istikametinde trafik durma noktasına gelirken E-5 Kadıköy istikameti boş kaldı. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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