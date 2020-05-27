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Aktüel

Kısıtlama kalkmasıyla halde oluşan yoğunluk sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 03:52:06 -
Kısıtlama kalkmasıyla halde oluşan yoğunluk sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte oluşan yoğunluk, gece saatlerinde de sürüyor.


Korona virüs önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibariyle sona erdi. Meyve ve sebze alacak esnaf, kısıtlamanın kalkmasıyla hale akın etti. Hal ve çevresinde trafik yoğunluk oluştu.



Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Halin girişinde polis ekipleri, gelen sürücülerin ateşini ölçtü, maskesi olmayanlara maske dağıttı. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı.



Oluşan yoğunluk gece geç saatlerde de sürüyor.

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