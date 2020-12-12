Kısıtlama gününde silahlı çatışma: 1'i ağır, 4 yaralı

Kartal'da bir iş yerinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde buluşan Serhat K., Uğur A. ve Adem Ö. Kartal, 'Toplu olarak birarada bulunmama' ve 'Zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmama' kuralını hiçe saydılar.

1'i ağır, 4 yaralı

İddiaya göre saat 23.30 sularında daha öncesinde aralarında mahallede köpek gezdirme konusundan husumet bulunan Ümit K. ve Mustafa B. söz konusu iş yerini silahlarla bastı. Kurşun yağdıran ikili dükkan içerisindeki üç kişiyi yaralarken içeriden kendilerine karşılık gelmesi üzerine kaçmak istedi. Bu sırada bacağından vurularak yaralanan Ümit K. kanlar içerisinde Mustafa B. ile otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Art arda yükselen silah seslerinin ayaklandırdığı mahallede vatandaşların yardıma koştuğu iş yerinde yerde kanlar içinde yatan üç kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Silah seslerini duyan bölgede görevli bekçilerin gelerek ilk güvenliği sağladığı olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırganlar hastanede yakalandı

Kartal'da gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozan ve ortalığı savaş alanına çeviren iki saldırgandan Ümit K. dükkan içerisinden gelen karşılık sonucu yaralandı. Olay yerinden hızla kaçan saldırganlar hastaneye gelmek zorunda kaldıkları an hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Yaralanan Ümit K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavganın neden çıktığı ve daha sonrasında silahlı kavgaya neden döndüğü polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası cevap bulacak.