Kısıtlama denetimlerinde polis, vatandaşların 'işten yeni çıktım' yalanını affetmedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan ekipler, vatandaşların 'işten yeni çıktım' yalanını affetmedi.
Kırıkkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaya devriyelere yakalanan vatandaşların “İşten yeni çıktım” yalanına polis, 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.
Ekipler denetim yaptı
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tüm Türkiye'de saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
'İşten yeni çıktım' yalanı tutmadı
Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde ceza yememek için uzman ekiplerin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, otomobiliyle kaçarak kayıplara karıştı.
Kısıtlama saatlerinde sokakta ekiplere yakalanan vatandaşların bahanesi, “işten yeni çıktım” olunca ceza almaktan kurtulamadılar.
Kontrol noktalarında ekiplere takılan bazı sürücülere de 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı. Ekipler kısıtlama saati süresince yaya ve sürücüler üzerinde kontrollerini gerçekleştiriyor.