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Aktüel

Kısıtlama bitti, vatandaşlar sokağa döküldü

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, yağmur yağışına rağmen vatandaşların sokaklarda gezdiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 01:01:56 -
Kısıtlama bitti, vatandaşlar sokağa döküldü

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, yağmur yağışına rağmen vatandaşların sokaklarda gezdiği görüldü. Evde sıkıldığını ifade eden vatandaşlar, hava almaya çıktığını söyledi.


3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Malkara’da vatandaşlar sokağa sağanak yağışına rağmen sokaklara döküldü. Trafiğin de hareketlendiği sokaklarda, çok sayıda kişinin sokağa çıkıp yürüdüğü gözlendi.


Bazı vatandaşlar banka ATM’lerinde kuyruk oluştururken, bir genç ise, yürüyüş yapmaya çıktığını söyledi.

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