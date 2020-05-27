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Aktüel

Kısıtlama bitti, Taksim’de hareketlilik başladı

Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 00:40:53 -
Kısıtlama bitti, Taksim’de hareketlilik başladı

Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin hemen ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde hareketlilik başladı.


Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama boyunca sessizliğe bürünen aksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde hareketlilik başladı.

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