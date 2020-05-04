  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kısıtlama ardından E-5’de yoğun trafik, polis helikopteri havadan denetledi

Korona Virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Avcılar’da E-5’te araç trafiği, metrobüs ve otobüs duraklarında ise insan yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:13:06 -
Kısıtlama ardından E-5’de yoğun trafik, polis helikopteri havadan denetledi

Korona Virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Avcılar’da E-5’te araç trafiği, metrobüs ve otobüs duraklarında ise insan yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunu polis helikopterinin de havadan denetlediği görüldü.


Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un da aralarında bulunduğu 31 şehirde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlama günlerinin ardından ilk mesai gününde Avcılar E-5’te araç trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs durakları ve otobüs duraklarında da insan yoğunluğu gözlendi. Bir polis helikopterinin de E-5 karayolu üzerinde trafik denetlemesi için dolaştığı görüldü.


Yoğunlukla ilgili konuşan bir vatandaş," 3 günlük kısıtlama vardı millette işine gidiyor normal bu yoğunluk" dedi. Bir diğer vatandaş ise," Milletin yapacağı bir şey yok herkes işinin peşine düştü" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı