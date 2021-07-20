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Ekonomi Kişisel verileri koruma uzmanı alınacak
Ekonomi

Kişisel verileri koruma uzmanı alınacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı için sınav duyurusu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:12:00 -
Kişisel verileri koruma uzmanı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 10 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2020 ve 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 09/10/2021 tarihinde yazılı sınav yapılacak.

Sınav başvuruları 31/08/2021 - 27/09/2021 tarihleri arasında Kurumun internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacak. Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacak.

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