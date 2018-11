Kısırlıktan korunmak için doğru beslenin

Her 10-15 çiftten birinde bu problem gözlenmektedir. Sebepleri %40 oranında kadına, %40 oranında da erkeğe ait, kalan %10-20 kısmında ise, tespit edilen herhangi bir problem olmayıp açıklanamayan infertilite olarak ifade edilmekte..

Her ne kadar infertiliteye yol açan tüm nedenleri kontrol altına alamasak da beslenme alışkanlıklarımızı düzenlememiz mümkün. Doğru gıdaları seçmek ve doğurganlığı azaltan yabancı maddelere karşı duyarlı olmak burada kilit önem taşıyor.

Yediğiniz yemekler kadar neleri yemekten kaçındığınız da doğurganlık seviyenizi etkiliyor. Sağlığı ve üreme fonksiyonlarını destekleyen gıdalar olduğu gibi, bunları bozacak maddeleri içeren gıdalar da mevcut.

İsterseniz infertiliteye sebep olan bu maddelere hep birlikte göz atalım.

Soyalı ürünler..

Soyalı gıdalar bedendeki östrojeni taklit eden bileşenler içerir. Aşırı östrojen doğurganlığı ve doğmamış bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Kadınların özellikle çocuk yapma öncesi ve hamilelik sırasında soyalı ürünlerden kaçınması gerekir.

Soya gibi hormon dengesini bozan gıdalar alındığında östrojen seviyesi artacak ve diğer hormonları etkisiz hale getirecektir.

Soya sütü, soya eti, soya peyniri gibi gıdaları daha sağlıklı ve daha az işlenmiş gıdalarla değiştirmek doğurganlık açısından faydalıdır.

GDO’lu gıdalar

Uzak durulması gereken gıdalardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği GDO’lu gıdalar.

GDO’lar genetik mühendisliği ile genleri değiştirilmiş organizmalardır. Bu işlemde farklı kaynaklardan alınan DNA molekülleri biraraya getirilerek yeni bir dizi gene sahip moleküller oluşturulur. Bu DNA ardından değiştirilmek istenen organizmaya enjekte edilir.

Bu şekilde daha hızlı büyüyen, haşereye dayanıklı veya üreticinin istediği herhangi başka bir özelliğe sahip GDO’lu gıdalar elde edilir. Doğallığını kaybeden bu gıdaların bir çok sağlık sorunu başta olmak üzere infertiliteye de sebep olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Normalden daha büyük boyutlu, geç bozulan, olması gerekenden daha sert ve dayanıklı olan gıdalar büyük ihtimalle GDO taşımaktadır.

Pestisitler ve herbisitler de ne ola?

Gıdalara ve çimlere püskürtülen pestisitler ve herbisitler doğurganlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırmalar bu maddelerin erkeklerde sperm sayısını düşürdüğünü kadınlarda ise, hormon dengesini bozduğunu göstermiştir.

Bu maddelerden korunmanın en iyi yolu mümkün olduğunca organik sebze, meyve, süt ürünü ve etlere yönelmektir.

Marketlerde eti satılan hayvanlar çoğunlukla pestisit içeren yemlerle beslenmektedir. Pestisitlerde bulunan kimyasallar etin yağlı kısımlarında birikir ve yediğinizde sizin vücudunuza geçer.



Ara sıra karaciğer detoksu yaparak vücutta birikmiş toksinleri atmak iyi bir çözümdür. Eğer kilo sorununuz varsa kilo vermek, bol su içmek ve terlemek de yağ hücrelerinde saklanan kimyasallardan kurtulmanızı sağlar.

RAFİNE ŞEKER

Bazı şeker türlerinin ne kadar zararlı olduğu artık günümüzde iyi bilinmektedir. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, beyaz şeker ve mısır şekeri gibi işlenmiş şekerler kötü şeker kategorisinde iken meyvelerde bulunan şekerler sağlıklıdır. Uzak durmamız gerekenler işlenmiş YANİ RAFİNE şekerlerdir.

Bu tür şekerler tüketildiğinde kan şekeri bir anda yükselir ve beden kan şekerini dengelemek için insülin salgılar. Zamanla, her gün çok miktarda şeker tüketildiğinde insülin direnci oluşur ve beden salgılanan insüline tepki vermemeye başlar. Bu durum pek çok sağlık problemine ve kadınlarda polikistik over sendromuna yol açabilmektedir. Polikistik over sendromu yumurtlamaya engel teşkil ederek doğurganlığı azaltmaktadır.

İşlenmiş veya işlenmemiş, siz siz olun şekerden, tatlıdan uzak durun.

Meyvelerden aldıklarınızla yetinin.

Az miktarda bal ve hurma şeker ihtiyacınızı gidermek için yiyebileceğiniz son derece besleyici ve pek çok faydası bulunan bir meyvedir.

Plastik su şişeleri

Plastik şişeler hormon dengesi açısından çok zararlı.. Sürekli plastiğe temas eden su hormon etkisi yapan kimyasallar içerir. Bu kimyasallar bedendeki östrojeni taklit ederek östrojen seviyesini arttırır. Böylece hormonal dengesizlikler ve infertilite baş gösterir.

Suyunuzu cam veya paslanmaz çelik kaplarda yanınızda taşımak veya dışarda yiyip içiyorsanız suyu cam şişede istemek sizi bu kimyasallardan koruyacaktır.